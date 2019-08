B5 Börse: GfK Konsumklima Index erwartet

Verschiedene deutsche Konjunkturdaten hat es diese Woche schon gegeben. Da waren der Ifo Geschäftsklima Index oder Daten zum Bruttoinlandsprodukt. Heute morgen nun will in knapp einer Stunde die Nürnberger Marktforschungsgesellschaft GfK ihren aktuellen Konsumklimaindex veröffentlichen. Der Index war im Juli zum dritten Mal in Folge gesunken. Die Handelskonflikte und die Diskussion um den britischen Brexit bereiten den Bundesbürgern Sorgen. Das Konsumklima der GfK, bezieht sich nicht nur auf die Ausgaben im Einzelhandel, sondern umfasst auch Mieten, Reisen und Gesundheit.

Anleger unentschlossen

Zu den Finanzmärkten: Für den amerikanischen Aktienindex Dow Jones ist es gestern schließlich um 0,5 Prozent nach unten gegangen. Anleger sind weiter hin und hergerissen zwischen Konjunktursorgen und Hoffnungen auf Entspannung im Handelsstreit. In Asien können heute morgen manche Aktienindizes etwas zulegen, manche geben etwas nach.

Der Euro steht bei einem Dollar 10 85.