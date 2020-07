B5 Börse: Gewinnmitnahmen drücken DAX ins Minus

Die EU-Kommission zeigt sich noch pessimistischer als zuletzt und rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in der Eurozone von 8,7 Prozent in diesem Jahr. Die erwartete Erholung im nächsten Jahr kann dieses Minus demnach nur teilweise wettmachen. In Deutschland hat die Industrie im Mai fast acht Prozent mehr Waren produziert als im April. Analysten hatten jedoch einen noch stärkeren Zuwachs erwartet. So haben die Anleger heute lieber mal Kasse gemacht. Der DAX hat knapp 1 Prozent nachgegeben auf 12.617 Punkte.

Bayers Glyphosat-Vergleich in den USA wackelt

Besonders unter Druck waren die Aktien von Bayer mit einem Abschlag von fünf Prozent. Eigentlich dachte man, die Rechtsstreitigkeiten in den USA wegen glyphosathaltiger Unkrautvernichtungsmittel der Tochter Monsanto seien weitgehend abgehakt. Immerhin hat es zuletzt eine Einigung mit einem großen Teil der Kläger gegeben. Doch ein Bundesrichter, der teilweise noch zustimmen muss, hat sich nun kritisch über diese Einigung geäußert.

Investoren interessieren sich für Wirecard

Ein wildes Auf und Ab gibt es weiterhin bei den Aktien von Wirecard. Nach einem tiefen Verlust landete der Kurs heute noch über 20 Prozent im Plus. Für die verschiedenen Geschäftsbereiche des Finanzdienstleisters gibt es nach Angaben des Insolvenzverwalters "bereits mehr als 100 Interessenten. Der Dow Jones gibt 0,7 Prozent nach. Der Nasdaq hält sich ein halbes Prozent im Plus. Der Euro pendelt um 1,13 Dollar.