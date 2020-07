07.07.2020, 22:57 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: DAX und Dow im Minus; Führungswechsel bei Traton

Gewinnmitnahmen prägen das Bild an den Aktienmärkten. An den Börsen in New York wurden zum Ende hin die Verluste größer. Bei Traton muss ein Großteil des Vorstands gehen.