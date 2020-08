B5 Börse: DAX startet mit kräftigem Plus in den August

Umfragen deuten darauf hin, dass sich die Industrie in Deutschland, in der Eurozone insgesamt und auch in China überraschend deutlich erholt. Auch mit den Bilanzen vieler Unternehmen für das vergangene Quartal zeigen sich die Anleger zufrieden. Die bislang vorgelegten Zahlen sind zwar schlecht, aber die meisten Analysten hatten mit noch Schlimmerem gerechnet.

Der DAX hat einen großen Teil der Verluste aus der Vorwoche wieder wettmachen können. Der deutsche Leitindex ist 2,7 Prozent höher aus dem Handel gegangen bei 12.647 Punkten. Fast alle DAX-Werte konnten zugelegen. Allen voran verteuerten sich die Anteile der Munich Re, von Daimler und VW um 4 bis 5 Prozent.

MTU schockt mit Gewinneinbruch

Unzufrieden zeigten sich allerdings die Aktionäre von MTU Aero Engines mit den heute vorgelegten Quartalszahlen. Der Gewinn bei dem Münchner Flugzeug-Triebwerksbauer ist um fast 90 Prozent eingebrochen. Die MTU-Aktien rutschten um 5,5 Prozent ab. In New York hält sich der Dow Jones 1 Prozent im Plus. Der Nasdaq gewinnt knapp 1,5 Prozent. Der Euro steht bei 1,1750 Dollar.