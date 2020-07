B5 Börse: DAX schließt auf Drei-Wochen-Hoch

Die neuen Arbeitsmarktdaten in den USA sind weiter dramatisch, aber immerhin haben im Juni fast fünf Millionen Amerikaner wieder Arbeit gefunden – weit mehr als erwartet. Allerdings bilden die Daten die Situation von Mitte Juni ab. Die zuletzt steigenden Corona-Fälle sind also nicht berücksichtigt.

Hoffnung auf Impfstoff

Doch gleichzeitig helfen den Aktienmärkten Meldungen über Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes. So machte der DAX einen Satz von fast 3 Prozent nach oben. Der Schlussstand: 12.608 Punkte. So weit oben war der deutsche Leitindex seit drei Wochen nicht mehr. Außerdem fehlen dem DAX nur noch rund 10 Prozent bis zu seinem Allzeithoch.

Wirecard-Aktien auf Achterbahnfahrt

Alle Standardwerte konnten heute zulegen, mit Ausnahme von Wirecard. Die Aktien des bayerischen Zahlungsabwicklers sind nur noch ein Spielball der Zocker. Dann kam die Meldung, dass der Discounter Aldi die Zusammenarbeit mit Wirecard aufgekündigt hat. Die Wirecard-Anteile rutschten um mehr als ein Drittel ab. In New York halten sich Dow Jones und Nasdaq jeweils rund 1 Prozent im Plus. Der Euro steht bei 1,1220 Dollar.