B5 Börse: DAX landet tief im Minus; Gold gefragt

Die überraschend schlecht ausgefallenen amerikanischen Arbeitsmarktdaten, die gestern bekannt geworden sind, deuten darauf hin, dass die steigenden Coronainfektionszahlen in den USA eben doch die Wirtschaft lähmen. Das hat gestern bereits die Aktienkurse in New York belastet und von den Sorgen haben sich die Anleger in Deutschland anstecken lassen. Der DAX ist 2 Prozent im Minus gelandet bei 12.838 Punkten. Noch stärker abwärts ist es MDAX und TecDAX gegangen. Diese haben rund 2,5 bzw. 3,5 Prozent eingebüßt.

Intel hat Probleme mit neuer Technologie

Alle DAX-Mitglieder mussten Federn lassen. Die Anteile von Infineon und SAP verbilligten sich jeweils um 4 Prozent. Dem Technologiesektor macht zu schaffen, dass der US-Chiphersteller Intel bei der Entwicklung einer neuen Generation von Prozessoren dem Zeitplan hinterherhinkt. Die Aktien von Intel knicken aktuell um 15 Prozent ein. Dow Jones und Nasdaq sind jeweils knapp 1 Prozent im Abseits.

Goldpreis steigt über 1.900 Dollar

Teurer ist erneut Gold: Der Preis für eine Feinunze hat die Marke von 1.900 Dollar übersprungen. Es fehlen nur noch wenige Dollar zum Rekordhoch vom September 2011. Sehr fest zeigt sich der Euro bei 1,1630 Dollar.