B5 Börse: Corona-Sorgen belasten DAX und treiben Goldpreis

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität gab es zuletzt in den USA rund 60.000 registrierte Neuansteckungen an einem Tag. Betroffen sind immer mehr amerikanische Bundesstaaten. Diese Entwicklung könnte die ersehnte Konjunkturerholung bremsen. So überwogen erneut die Minuszeichen an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX büßte 1 Prozent ein auf 12.495 Punkte.

Goldpreis wieder über 1.800 Dollar

Immerhin können sich die Aktienindizes in New York einigermaßen halten. Der Dow Jones ist kaum verändert gegenüber gestern. Der Nasdaq hält sich sogar knapp 1 Prozent im Plus. Dass die Investoren aber vorsichtig sind, zeigt sich am Goldpreis. Erstmals seit rund neun Jahren kostet eine Feinunze wieder mehr als 1.800 Dollar. Der Euro ist fester bei 1,1325 Dollar.