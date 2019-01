B5 Börse: China und Brexit bremsen DAX

Die Verluste beim DAX kann man als Gegenbewegung nach den satten Gewinnen vom Freitag mit 2,6 Prozent Plus interpretieren. Man könnte es aber auch als Reaktion auf das Gezerre um den Brexit sehen, kombiniert mit schwachen Konjunkturdaten aus China. Dort ist das Wirtschaftswachstum 2018 auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten gefallen.

Henkel heftig unter Druck

Bei den Einzelwerten standen Henkel-Aktien heute ganz klar im Fokus. Die vorläufigen Zahlen des Konsumgüterkonzerns überzeugten die Investoren gar nicht. Der Kurs knickte am Ende 10 Prozent ein. Besser als der Dax schlug sich heute der MDax: hier standen am Ende 0,8 Prozent Plus. Zeiss, Evotec und Siltronic schoben den Index an, alle mit über 3 Prozent Plus. Zum Euro: der steht bei 1,1370 Dollar.