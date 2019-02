B5 Börse: Autowerte starten leichter

Der DAX hat Mühe sich zu halten. Aktuell notiert er nahezu unverändert bei 11.300. Die Autowerte stehen erwartungsgemäß unter Druck. Die Furcht vor Autozöllen auf europäische Exportautos in die USA ist wieder in den Vordergrund getreten. Die Aktien von BMW, VW, Daimler und Continental starten jeweils rund ein Prozent tiefer. Druck kommt aber nicht nur aus den USA, sondern auch aus China. In China brechen die Auto-Verkäufe immer stärker ein - jetzt schon im siebten Monat in Folge.

Autoabsatz in China sinkt rasant

Im vergangenen Monat sank der Absatz um rund 16 Prozent. Die Entwicklung des chinesischen Automarktes ist für deutsche Autohersteller wie Daimler, Audi, VW und BMW von immenser Bedeutung. Vor allem von dort kam in den vergangenen Jahren das Wachstum und die Milliarden, die die Hersteller in neue Techniken investiert haben. An den Devisenmärkten notiert der Euro bei 1,13 10 Dollar.