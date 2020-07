B5 Börse: Aktienkurse weiter im Aufwind

Die Industrie hierzulande meldet für den Mai ein Auftragsplus von 10 Prozent. Zwar hatten die Analysten mit noch mehr gerechnet. Die Anleger zeigten sich dennoch zufrieden. Umfragen bei den Dienstleistern in den USA sind außerdem überraschend gut ausgefallen. So kletterte der DAX um gut 1,5 Prozent auf 12.733 Punkte.

FT: Wirecard seit Jahren Verluste im Kerngeschäft

Die mutmaßlichen Luftbuchungen beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard haben laut einem Bericht der "Financial Times" kaschieren sollen, dass es im Geschäft in Europa und Amerika schlecht läuft. Die Aktien von Wirecard brachen um 20 Prozent ein.

MTU Aero streicht mehr als 1.000 Stellen

Die Aktien von MTU konnten knapp ein halbes Prozent zulegen. Der Münchner Konzern will 1.000 bis 1.500 Arbeitsplätze streichen – als Folge der Coronakrise. In New York kommt der Dow Jones 1,3 Prozent voran, der Nasdaq 2,2 Prozent. Der Euro ist fest bei gut 1,13 Dollar.