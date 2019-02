Aktien legen zu - Osram ist Übernahmeobjekt

Der Dow Jones kam ein halbes Prozent voran. Der Nasdaq landete leicht im Plus. Bereits an den deutschen Aktienmärkten ging es mit den Kursen nach oben: Der DAX kam knapp ein halbes Prozent voran auf 11.176 Punkte. Die Aktien von Wirecard rutschten allerdings um knapp fünf Prozent ab. In den USA wurden jetzt Sammelklagen eingereicht wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze. Der bayerische Zahlungsabwickler selbst gibt sich jedoch gelassen. Er hält die jüngsten Beschuldigungen wegen Bilanzfälschung für substanzlos.

Osram von Übernahmefantasie beflügelt

Der Münchner Lichttechnikkonzern Osram sorgte für Aufsehen mit der Mitteilung, man verhandle mit zwei Investoren. Diese wollen Osram übernehmen. Die Aktien schnellten um gut 14 Prozent nach oben. Schwach ist der Euro am Abend bei 1,1265 Dollar.