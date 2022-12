WM-Heimkehrer in München gelandet

Sprechen wollte am Freitagabend in München niemand, nur schnell ins Auto und weg. Einzig Thomas Müller hatte eine Antwort auf die Frage eines Fans, wie es ihm gehe, parat. "Eher medium" so die ehrliche Antwort des Bayern-Profis als er kurz nach Ankunft der deutschen Nationalmannschaft am Flughafen in München das Terminal verließ. Zuvor war der Charterflug LH343 in München gelandet. An Board enttäuschte Spieler nach dem erneuten Scheitern in der Gruppenphase bei einer WM. Anschließend flog die Maschine weiter nach Frankfurt, wo der restliche Teil des Teams den Flieger verließ.