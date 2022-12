Wintersport-Ticker: Biathleten Voigt und Zobel überraschen

14.40 Uhr: Solider Saisonstart für DSV-Biathletinnen

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat zum Auftakt der Weltcup-Saison einen Platz auf dem Podest verpasst. Im 15-km-Einzel im finnischen Kontiolahti landete die 33-Jährige nach einem guten Auftritt trotz zweier Schießfehler auf Rang sechs. Das erste Frauen-Rennen gewann die Schwedin Hanna Öberg vor Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) und der Italienerin Lisa Vittozzi. Herrmann-Wick (+1:31,4) hatte bei den Winterspielen in Peking das Einzel gewonnen. Teamkollegin Vanessa Voigt blieb am Mittwoch fehlerfrei, hielt aber in der Loipe nicht mit den Besten mit.

Die laufstarke Sophia Schneider (2/+2:12,1) landete knapp hinter den besten Zehn, Anna Weidel (2/+3:42,4) und Juliane Frühwirt verpassten eine Spitzen-Platzierung.