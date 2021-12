Wintersport-Ticker: Ferstl mit Achtungserfolg im Super-G

13.25 Uhr: Ferstl mit Achtungserfolg im Super-G

Josef Ferstl fuhr als bester Deutscher mit Platz elf beim Super-G in Gröden nur knapp an einer Top-Zehn-Platzierung vorbei - ein gutes Resultat nach seiner Verletzung. Simon Jocher wurde 15. und knackte die halbe Olympianorm. Andreas Sander (18.) und Romed Baumann (20.) blieben hinter den Erwartungen zurück. Der Sieg ging an Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger sichert sich das Podium mit zwei Zehntel Vorsprung vor den Österreichern Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr.