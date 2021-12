Wintersport-Ticker: Skeleton-Frauen enttäuschen in Sigulda

Lölling enttäuscht - Hermann nur Sechste (10.58 Uhr)

Beim Weltcup im lettischen Sigulda landete die 26-Jährige am Freitag nur auf dem enttäuschenden 17. Platz. Damit steht für Lölling (Winterberg) zwei Weltcups vor Olympia weiterhin nur eines von drei nötigen Top-8-Ergebnissen zu Buche.

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee), die zuletzt bei den beiden Heim-Weltcups in Altenberg triumphiert und in Winterberg den zweiten Platz belegt hatte, verpasste das Podium in Sigulda als Sechste. Ihren ersten Saisonsieg feierte die Österreicherin Janine Flock. Hannah Neise (Winterberg) muss derweil ebenfalls um ihr Olympia-Ticket bangen. Die 21-Jährige kam nicht über einen 16. Rang hinaus und hat die Norm zu zwei Dritteln erfüllt