Wichtige Punkte im Abstiegskampf - 1860 München bezwingt Essen

Die Serie geht weiter: Auch im fünften Spiel unter Trainer Argirios Giannikis blieb der TSV 1860 München weiterhin ungeschlagen. Gegen Aufstiegskandidat Rot-Weiß Essen holten sich die Löwen im Nachholspiel des 18. Spieltags einen 2:0-Sieg.

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen. Immer wieder sorgten kleinere Unachtsamkeiten auf beiden Seiten für Torgefahr, doch erst nach einer guten halben Stunde konnte eines der Teams einen Fehler für sich nutzen: In der 33. Spielminute war es Fynn Lakenmacher, der einen schlampigen Rückpass von Essens Eric Voufack eiskalt ausnutzte. Vor Essens Torwart Felix Wienand schob Lakenmacher ein. Es war das dritte Saisontor für den 23-Jährigen.

Guttau mit Traumtor

Unmittelbar nach Wiederanpfiff machten die Löwen genau da weiter, wo sie aufgehört hatten: Lakenmacher eroberte den Ball von José-Enrique Rios Alonso und legte für Julian Guttau auf. Der traf sehenswert aus rund zwölf Metern zum 2:0. Wieder profitierten die Löwen von einem Fehler der Gäste.

Vierfach-Wechsel bei Essen

Essen reagierte: Mit Andreas Wiegel, Ron Berlinski, Moussa Doumbouya und Björn Rother brachte Trainer Christoph Dabrowski gleich vier neue Spieler in die Partie. Trotzdem blieben die Essener zunächst harmlos. Bis zur Schlussphase. Die Essener schnupperten am Anschlusstreffer, während sich die Löwen immer wieder Unachtsamkeiten leisteten. Vor allem in der Defensive schwammen die Sechzger, profitierten aber aus der mangelnden Chancenverwertung der Gäste.

So blieb es beim 2:0-Sieg für die Löwen, die sich dadurch etwas Luft im Abstiegskampf verschafften. Die Sechzger liegen nun fünf Zähler vor den Abstiegsplätzen und können - zumindest vorerst - etwas aufatmen.