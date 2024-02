FC-Augsburg-Trainer Thorup - Durchstarten mit Bauchgefühl

Die bayerische Lebensart hat Jess Thorup nach seinen ersten Monaten beim FC Augsburg längst intus. "Servus", die obligatorische Begrüßung, "ganz einfach, das gefällt mir gut." Der Däne auf dem Trainerstuhl der bayerischen Schwaben - das passt aber nicht nur menschlich.

Unter Thorup findet der FC Augsburg langsam wieder zu der Form zurück, als der Klub 2013, 14, 15 die Bundesliga aufmischte und sogar in den Europapokal einzog. Dauerhaft in den Top Ten der Bundesliga soll Thorup den FCA platzieren.

Das Augsburger Ziel - dauerhaft in den Top Ten der Bundesliga

Der Weg dahin ist noch steinig, Thorups Optimismus aber kaum zu erschüttern. "Ich kucke kaum auf die Tabelle, aber wir sind auf einem guten Weg", sagte er bei seinem Besuch in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen. Die Top Ten müssen spätestens "nächstes Jahr unser Ziel werden".

Um da hinzugelangen, wählt Thorup eine Mischung aus Bauchgefühl und knallharter Datenanalyse. Wenn der FC Augsburg trainiert, schwebt beispielsweise eine Drohne über dem Platz. "Für mich geht es darum, soviele Informationn wie möglich zu bekommen", sagte ganz pragmatisch. Nicht nur er profitiert davon, auch Athletiktrainer und sein Betreuerteam.

Mindestens genauso wichtig aber: "Das Mensch, nicht nur der Fußballspieler, der Mensch hinter dem Fußballspieler." Deswegen lebt er in Augsburg auch in der Innenstadt, "das gefällt mir, ich möchte nah an den Leuten sein". Thorup ist ein Mensch, der sich gerne auf sein Umfeld einlässt.

Thorup: "Ich kucke erstmal auf mein Bauchgefühl"

In seiner Trainerrolle agiert er dann ähnlich: "Ich kucke erstmal auf mein Bauchgefühl", sagt er, egal ob es um die Aufstellung, Taktik oder ähnliches geht. Erst dann kommen die schon erwähnten Daten als Ergänzung zum Einsatz.

Insgesamt wird Thorup aber ein Bauchmensch bleiben. In seiner Heimat Dänemark coachte er schon die U20- und U21-Nationalmannschaft. Er gilt als Förderer junger Spieler. Das steht auch beim FC Augsburg noch auf seiner Agenda.

Der Kader, den er bei seinem Amtsantritt im Oktober 2023 übernommen hat, wurde mittlerweile verkleinert. Mit Kristijan Jakic und Pep Biel wurde zwar "zwei Spieler geholt, die uns mit Qualität auf ihrer jeweiligen Position helfen können".

Der Trainer setzt auf den Augsburger Nachwuchs

Doch die Chance, mit der bestens aufgestellten Nachwuchsakademie des FC Augsburg zu arbeiten und Spieler zu fördern, bringt ein breites Lächeln in Thorups Gesicht. "Mehr Spieler aus der eigenen Akademie in erste Mannschaft bringen", das ist Thorups Ziel. Der Däne auf dem Augsburger Trainerstuhl hat noch große Ziele mit dem FCA.