Vierfachsieg im Vierer: Friedrich entthront Lochner

Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat nach den jüngsten Misserfolgen eindrucksvoll zurückgeschlagen und sich beim Weltcup in La Plagne überlegen den Sieg im Vierer gesichert. Der langjährige Dominator verwies bei einem deutschen Dreifachsieg seinen Dauerrivalen Johannes Lochner in der Königsdisziplin am Sonntag mit 0,44 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Rang, Dritter wurde überraschend der junge Adam Ammour (Oberhof/+0,55) bei seinem Weltcup-Debüt.

Die ersten zwei Vierer-Rennen der Saison in Yanqing vor drei Wochen hatte Lochner (Stuttgart) gewonnen. Basis für den Triumph im olympischen Eiskanal von 1992 waren für Friedrich und seine Anschieber Thorsten Margis, Alexander Schüller und Felix Straub zwei famose Startzeiten. Am Samstag hatte sich der viermalige Olympiasieger Friedrich (Oberbärenburg) im Zweier hinter Lochner und dem Überraschungssieger Michael Vogt (Schweiz) noch mit Platz drei begnügen müssen.

Nolte siegt bei Frauen

Bei den Frauen war Olympiasiegerin Laura Nolte am Sonntagmittag im Zweier zum Sieg gerast. Die 25-Jährige verwies Weltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden) mit zwölf Hundertsteln Vorsprung auf den zweiten Rang. Zusammen mit Anschieberin Neele Schuten knüpfte Nolte (Winterberg) damit nahtlos an die zwei Erfolge zum Abschluss der vergangenen Saison an.

"Es war eine große Erleichterung, im ersten Lauf waren wir mit dem Start unzufrieden. Neele hat einen super Job gemacht. Mit der Steigerung im zweiten Lauf bin ich super zufrieden", sagte Nolte nach dem ersten Zweier-Rennen der Saison. Dritte wurde die erfahrene US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor (+0,22). Die WM-Zweite Lisa Buckwitz (Oberhof) kam mit Anschieberin Vanessa Mark auf den sechsten Rang (+0,66). Für Nolte war es der insgesamt 14. Weltcup-Sieg.