Nach Julian Nagelsmann, Xabi Alonso jetzt also auch Ralf Rangnick: Schon der dritte Trainerkandidat für den FC Bayern hat öffentlich dankend abgesagt. Keiner will anscheinend zum deutschen Rekordmeister, der zwar in dieser Saison nicht noch einen Meistertitel sammeln kann, der aber noch die Chance auf das Champions-League-Finale hat - ein Sieg am Mittwoch (ab 21 Uhr live in der Radioreportage) gegen Real Madrid vorausgesetzt. Die Störgeräusche von der bisher vergeblichen Trainersuche überlagern aber die Vorbereitungen auf das bisher wichtigste Spiel der Saison.

Titel trotz Trainerdilemma: Kommen die Bayern ins CL-Finale?

