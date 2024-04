Unterhaching verschärft mit Derby-Sieg die Probleme der Löwen

26 Minuten mussten die Spieler der SpVgg Unterhaching und des TSV 1860 München warten, bis es endlich losging. Erst in der Kabine, dann auf dem Platz. Ein Banner der zahlreich erschienen 1860-Fans, die die kurze Reise zum S-Bahn-Derby in den Unterhachinger Sportpark unternommen hatten, versperrte wohl einen Notausgang. Anschließend befürchteten die Ordner einen Platzsturm aus dem Löwen-Block und beorderten eine Polizeistaffel vor die Kurve, während sich die Mannschaften den Ball zuschoben, um sich warmzuhalten.

Stiefler nutzt Unaufmerksamkeit in der 1860-Verteidigung

Und so war es auch nicht verwunderlich, dass die Teams nach dem Anpfiff ein wenig brauchten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Oder positiv ausgedrückt: Beide Mannschaften verteidigten sehr kompakt und ließen kaum Torchancen zu. Es lief die 31. Minute, als der erste gefährliche Ball in Richtung Tornetz flog und der war gleich drin: Unterhachings Simon Skarlatidis brachte eine Ecke scharf in Richtung Fünf-Meter-Raum, wo Max Reinthaler den hereinstürmenden Manuel Stiefler komplett übersah, sodass dieser unbedrängt einköpfeln konnte.

Eine Reaktion der Löwen ließ lange auf sich warten, doch sie erfolgte. Nach einer cleveren Eckballvariante kam Marlon Frey in zentraler Postion aus 25 Metern frei zum Schuss. Den scharfen Ball lenkte Rene Vollath über die Latte und sicherte so die Pausenführung von Unterhaching (45.).

Wieder per Kopf: Hobsch erzielt 12. Saisontreffer

Die zweite Hälfte begann rechtzeitig - an der Ausrichtung der Vereine änderte das allerdings zunächst nichts. Zwar übernahm der TSV 1860 mehr Spielanteile, doch wirklich große Chancen gab es auf beiden Seiten erstmal nicht. Den ersten Aufreger setzte Morris Schröter, der im Hachinger Strafraum aussichtsreich an den Ball kam, doch diesen mit seinem Schuss nicht aufs Tor brachte (52.).

Deutlich besser machte das nur wenig später der Gastgeber. Der aufgerückte Dennis Waidner durfte ziemlich unbedrängt aus dem Halbfeld flanken und fand den Kopf von Patrick Hobsch, der aus neun Metern seinen 12. Saisontreffer machte (58.). 1860-Coach Argirios Giannikis reagierte, wechselte mit Fynn Lakenmacher und Schröter zwei engagierte, aber unglückliche Spieler aus. Chancen waren trotzdem weiterhin Mangelware. Erst in der 70. Minute kam Reinthaler nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball, doch der Abwehrspieler setze ihn direkt auf Keeper Vollath.

Fast im direkten Gegenzug hatte Unterhaching die Chance, auf 3:0 zu erhöhen. Doch auch Hobsch konnte seine Freiheiten nicht nutzen, Marco Hiller parierte spektakulär. Es sollte die letzte ganz große Chance des Spiels bleiben und so sicherte sich Unterhaching mit einer konzentrierten und abgeklärten Vorstellung den Derby-Sieg.

TSV 1860: Banger Blick zum Tabellenkeller

Durch den Sieg entscheidet Unterhaching nicht nur das zweite Münchner S-Bahn-Derby der Saison für sich, sondern wird wohl auch am Ende der Spielzeit in der 3. Liga vor den Löwen stehen. Neun Punkte beträgt der Vorsprung bei drei verbleibenden Spielen. Von solchen Gedankenspielchen ist der TSV 1860 derzeit weit entfernt. Wieder einmal geht der bange Blick in Richtung Tabellenkeller, von dem die Löwen nur fünf Punkte entfernt ist.

Und die kommenden Partien haben es in sich: Am nächsten Spieltag empfangen die Münchner die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, ehe es zum Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Essen geht. Der letzte Spieltag könnte unter Umständen ein dramatisches Aufeinandertreffen zweier Traditionsmannschaften werden: Arminia Bielefeld ist dann zu Gast im Grünwalder Stadion. Bielefeld liegt einen Punkt und einen Platz hinter dem TSV 1860. Dass diese Partie nicht zum Abstiegskrimi wird, hat das Team von Giannikis in der eigenen Hand.