FC-Bayern-Zwist: Max Eberl appelliert an die "zwei Männer"

Max Eberl: Zusammenraufen und fokussieren

Eberl geht davon aus, dass sich Hoeneß und Tuchel "zusammenraufen und dann alles fokussieren", sagte Eberl. Man wolle die kommenden großartigen Spiele bestmöglich gestalten. "Das werden zwei Männer miteinander besprechen und dann ist die Sache erledigt."

Nach dem Hinspiel am Dienstag in der Münchner Arena fällt acht Tage später in Madrid die Entscheidung über den Endspieleinzug - mit guten Chancen. "Ich will jetzt nicht den Blablabla-Spruch 'Fifty-Fifty' sagen, aber ich würde sagen #Fifty-Fifty#", sagte Eberl.

"Wettlauf mit der Zeit" bei den Verletzten

Was Mut macht: Für die gegen Frankfurt angeschlagenen Matthijs de Ligt und Konrad Laimer sieht es besser aus als befürchtet. "Konny hat laut erster Diagnose nichts Schlimmes, Mata hat laut erster Diagnose nichts Schlimmes, so dass am Dienstag fast alle wieder an Bord sind", sagte Eberl.

Tuchel klang unmittelbar nach der Partie nicht ganz so optimistisch wie Eberl. "Wir müssen abwarten, was die Bilder sagen und hoffen, dass wir es bis Dienstag hinbekommen", sagte er.

Der Coach hofft außerdem auf die Rückkehr von Leroy Sané, Jamal Musiala und Serge Gnabry. Das Offensiv-Trio war gegen die Eintracht geschont worden. Musiala dürfte gegen Real mitwirken können. Der genesene Gnabry ist laut Tuchel sicher dabei, bei Sané werde es wegen dessen hartnäckiger Schambein-Probleme ein Wettlauf mit der Zeit.