Unterhaching-Präsident Schwabl: "Riesengedöns"

"Mich wundert's immer, dass das so ein Riesengedöns ist". sagte Manni Schwabl in der Halbzeit der Drittligapartie seiner SpVgg Unterhaching beim TSV 1860 München und meinte Gerüchte um angeblich mal wieder ausstehende Gehaltszahlungen beim Fußball-Drittligisten. Der Vorwurf steht nicht zum ersten Mal im Raum. Schwabl bestritt die Tatsache im Exklusivinterview mit "Blickpunkt Sport" auch gar nicht, fand aber: "Das Thema ist überbewertet."

Schwabl: "Nicht das Riesen-Einnahmepotenzial wie andere"

Wenn ein Sponsor mal später zahle, dann habe das in einem kleinen Verein wie der SpVgg Unterhaching, der "nicht das Riesen-Einnahmepotenzial hat wie andere" eben auch mal Folgen. Er habe die Gerüchte deshalb aber unter der Woche bei der Spieltags-Pressekonferenz selbst richtiggestellt.

Schwabl sieht es so: Die Mitarbeiter im Verein hätten jederzeit über alles Bescheid gewusst, deshalb solle man das Thema nicht höher hängen, als es sei. Um dann zu witzeln: "Das war bei mir früher in Nürnberg auch nicht anders. Vielleicht hab ich's daher."

Kein DFB-Lehrgang für Trainer Marc Unterberger? Entscheidung kommende Woche

Ein anderes Thema, was zumindest die Fans der SpVgg umtreibt, ist die Situation um Trainer Marc Unterberger, der nach wie vor keine DFB-Trainerlizenz hat, weshalb die SpVgg für jedes Spiel, in dem er an der Seitenlinie steht, 3.000 Euro Strafe zahlt. "Das zahle ich ja privat", sagte Schwabl. "Meine Frau geht eh nicht so gerne shoppen."

Gerüchte, Unterberger würde erneut nicht zum Trainerlehrgang des DFB zugelassen, wollte Schwabl nicht befeuern. "Das ist so Säbelrasseln, das gehört vor einem Derby dazu. Aber wir lassen uns da nicht aus der Ruhe bringen. Wir bekommen im Laufe der kommenden Woche vom DFB Bescheid und hoffen, dass es gut ausgeht." Falls nicht, hat Schwabl einen "Plan B" in der Tasche. Aber, so sagt er: "Jetzt warten wir mal ab!"