Überraschender Trainerwechsel bei den Nürnberg Ice Tigers

Robert "Rob" Wilson habe aus familiären Gründen um die Auflösung seines noch für die kommende Saison gültigen Vertrags gebeten. "Es hat uns schwer getroffen, dass Rob mit dem Wunsch der Vertragsauflösung an uns herangetreten ist. Er möchte eine einmalige Gelegenheit, die sich ihm kurzfristig geboten hat, nutzen, um sich um seine Familie zu kümmern und seinen Kindern ein guter Vater zu sein", wird Ice-Tigers-Sportdirektor Martin Jiranek in einer Mittelung des Klubs zitiert: "Rob war für uns ein ausgezeichneter Trainer, der in den letzten drei Jahren äußerst erfolgreich gearbeitet hat. Wir wünschen ihm und seiner Familie von Herzen alles Gute für die gemeinsame Zukunft."

Kevin Gaudet - Meistermacher aus der zweiten Liga

Beim Nachfolger setzen die Nürnberger erneut auf einen Kanadier: Der 54-jährige Kevin Gaudet übernimmt. Er erhält einen Vertrag für die kommende Saison. Gaudet stand seit 2011 bei den Bietigheim Steelers unter Vertrag und feierte in sechs Spielzeiten drei Meisterschaften in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2). In den Jahren 2013 und 2015 wurde er zum Trainer des Jahres gewählt. Gaudet stand unter anderem bereits beim EHC Straubing und den Hannover Scorpions als Trainer an der Bande.