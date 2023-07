Tour de France: Augsburger Zimmermann sprintet aufs Podium

Es ist der größte Erfolg für Georg Zimmermann in seiner Karriere. Der 25-Jährige Augsburger verpasste den Sieg bei der zehnten Etappe der Tour de France nur knapp. Die Strecke führte die Fahrer über knapp 180 Kilometer von Clermont-Ferrand nach Moulins. Zimmermann gehörte zur Ausreißer-Gruppe, die den Letten Krists Neilands verfolgte. Bis fünf Kilometer vor dem Ziel in Moulins hatte die Gruppe 15 Sekunden Rückstand auf den Führenden und kassierte diesen. Am Ende war es ein Zweikampf zwischen dem Spanier Bilbao und Zimmermann, den der Augsburger verlor.

Zimmermann um "zwei, drei Meter" am größten Ziel vorbeigeschrammt

Trotz des überragenden Ergebnisses konnte er seine Enttäuschung nach dem Rennen im Interview mit der ARD nicht verbergen: "Man darf bei der Tour de France keine Chancen liegen lassen, weil es super schwer ist, in die Situation zu kommen, etwas abzustauben. Es überwiegt eher, dass ich um zwei, drei Meter am größten Ziel meiner Karriere vorbeigeschrammt bin." 400 Meter vor dem Ziel habe er sich entscheiden müssen zwischen dem "dicksten und dem zweitdicksten Gang" und wählt selbstbewusst den dicksten Gang. Hinterher gestand der Zweitplatzierte: "Wahrscheinlich war der Gang einen zu dick."