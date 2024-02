Flick weg, Nagelsmann weg, und nun zum Sommer auch Thomas Tuchel – der Trainerverschleiß bei den Bayern ist in letzter Zeit enorm. Vielen Fans stellt sich da die Frage: Sind die Bayern untrainierbar?

Meistertitel so gut wie weg - Champions League in Gefahr

Zuletzt gab es in der Liga und in der Champions League drei Niederlagen in Folge, die Mannschaft wirkte oft seltsam gehemmt und ideenlos. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist bereits ordentlich angewachsen. Der Meistertitel ist in akuter Gefahr und bei der bestechenden Konstanz der Werkself fast schon nicht mehr zu holen. Auch in der Champions League ist nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom Zittern angesagt.

Die Ziele für diese Saison sind akut in Gefahr, der DFB-Pokal ist ohnehin schon weg. Verträge laufen aus, ein neuer Trainer muss her. Da wartet eine Mammutaufgabe auf Max Eberl, der in den kommenden Tagen als Sportvorstand installiert werden soll. Versetzen Sie Sich mal in seine Lage: Womit würden Sie als "Max der Baumeister" auf der Bayern-Baustelle beginnen?

Unsere Frage der Woche: Wie kommt der Rekordmeister aus der Krise?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 24. Februar, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.