Südkorea - Deutschland | 3.8., 12.00 Uhr | Livereportage

Herausforderndes letztes Gruppenspiel

Am Ende Vorrunde geht es für die deutschen Fußballerinnen in Brisbane gegen Südkorea. Die Asiatinnen hatten zum Turnierstart mit 0:2 gegen Kolumbien verloren. Unterschätzen sollte man sie trotzdem nicht, mahnte der Leiter Nationalmannschaften beim DFB Joti Chatzialexiou: "Das wird tatsächlich schwer genug, wenn man die Partie gegen Südkorea gesehen hat. Da wissen wir, was auf uns zukommt".

BR24Sport überträgt die Partie am Donnerstag, 3.8., ab 12.00 Uhr in der Livereportage zum Hören.