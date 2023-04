Mehr Nachhaltigkeit - für die Zukunft des Sports

Das Wort "Nachhaltigkeit" ist nicht erst seit der Energiekrise in aller Munde. Es sollen die Bedürfnisse der Gegenwart so befriedigt werden, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.

Und auch im Bereich des Sports wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Die European Championships letztes Jahr in München schlugen neue Wege ein: So gab es für die Medaillengewinner Setzlinge statt einem Blumenstrauß, denn der landet schnell in der Mülltonne. Eine kleine Geste - aber auch der Ort der Veranstaltung stand und steht für Nachhaltigkeit: das Olympiastadion in München. 50 Jahre nach den Olympischen Spielen fand dort wieder ein sportliches Großevent statt.

Wintersport steht vor großen Herausforderungen

Gerade der Wintersport stand zuletzt in der Kritik: Der Klimawandel machte nicht nur den Profisportlern zu schaffen. Auch Liftbetreiber und Freizeitsportler haben im Winter immer häufiger mit hohen Temperaturen und niedrigen Schneemengen zu kämpfen. Die finanziellen und energetischen Kosten der künstlichen Beschneiung wurde kontrovers diskutiert und warf die Frage auf, wie in Zukunft Wintersport noch möglich sein wird.

Nachhaltigkeit im Breitensport - Thema bei "ZUKUNFT SPORT"

Auch im Breitensport spielt die Nachhaltigkeit eine große Rolle. Da die Energiekosten in absehbarer Zeit nicht mehr auf das Niveau vor dem Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sinken werden, muss sich der deutsche Sport intensiver mit Nachhaltigkeit, Umwelt und Abkehr von fossilen Brennstoffen beschäftigen. Aber welchen Beitrag kann der kleine Sportvereinen bei hohen Energiekosten leisten? Gibt es Alternativen zu den Flutlichtanlagen? Wie wird die Turnhalle warm, ohne zu viel Energie zu verbrauchen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich auch der Bayerische Landessportverband. Am 5. und 6. Mai findet in der Sportschule Oberhaching ein Kongress und Messe zur Zukunft des organisierten Sports statt.

Die Messe infor­miert alle Besu­cher kosten­los über die aktu­el­len Entwick­lun­gen im nach­hal­ti­gen Sportstät­ten­bau, über Rechts­schutz und Versi­che­run­gen sowie moderne Sport­ge­räte und Sportanlagenausstattungen. Der Kongress infor­miert über die Chan­cen und Möglich­kei­ten im Sport und kann zur Verlän­ge­rung von Vereins­ma­na­ger­li­zen­zen genutzt werden.

Auch Digitalisierung steht im Fokus bei "ZUKUNFT SPORT"

Neben der Nachhaltigkeit sind bei ZUKUNFT SPORT die Digitalisierung und die Zukunft des Sportvereins (Sportverein 2030) großes Thema. Beim Kongress werden in Workshops Themen wie Sportstättenbauförderung, die digitale Zukunft von Vereinen oder Berufsbilder im Sportverein der Zukunft behandelt.

Im Rahmen der BLSV-Messe ZUKUNFT SPORT wird der Baye­ri­sche Innen­mi­nis­ter, Joachim Herr­mann (MdL), der LEW Umwelt­preis verlei­hen. Drei baye­ri­sche Sport­ver­eine können sich auch dieses Jahr wieder über einen Gewinn von 2.500 Euro für ihren nach­hal­ti­gen Einsatz für die Umwelt freuen.

Mehr Infos unter: https://www.blsv.de/zukunft-sport/#messe