Speedway Grand Prix kommt nach Landshut

Die Motorsportwelt schaut am Samstag, 18. Mai, nach Bayern, genauer gesagt nach Landshut: Dort wird der Speedway Grand Prix von Deutschland ausgetragen. Eines von weltweit elf Rennen, bei denen der schnellste Speedwayfahrer der Welt ermittelt wird. Freitagmittag wurden in Landshut erste Details bekannt gegeben. Speedway ist ein Motorradrennsport, der auf abgesperrten Ovalbahnen gefahren wird.

19-jähriger Landshuter nimmt mit Wildcard teil

Es dürfte nicht nur laut, sondern auch pickepackevoll werden in der One Solar Speedway-Arena in Landshut-Ellermühle: Sämtliche Sitzplätze waren innerhalb von nur drei Minuten ausverkauft, gaben die Veranstalter heute bekannt. Insgesamt 7.200 Tickets sind bereits weg, rund 1.000 noch zu haben. Die Kapazitäten des Stadions wurden für den Grand Prix von Deutschland extra von 5.000 auf über 8.000 ausgebaut.

Motorsportfans aus ganz Europa werden erwartet, wenn die 15 besten Speedwayfahrer der Welt in Landshut ihre Runden drehen. Mit dabei als Jüngster auch der erst 19-jährige für den AC Landshut startende Norick Blödorn, der für den Heim-Grandprix mit einer Wildcard ausgestattet wurde.

Internationale Fahrer und Fans kommen nach Landshut

Er konnte sein Glück kaum fassen und strahlte bei der Pressekonferenz im Landshuter Rathaus: "Es gibt ja kein größeres Speedway-Event, an dem man teilnehmen kann", sagte der 19-Jährige in das BR-Mikrophon. "Da eine Wildcard zu haben, ist eine große Ehre und zugleich eine große Aufgabe." Gleichzeitig erzählte der Nachwuchsfahrer selbstbewusst, dass er den ein oder anderen im Feld der 15 antretenden Speedwayfahrer bei Rennen schon mal hinter sich gelassen hat. "In gewisser Weise habe ich die Leistung gebracht, dass man mir die Wildcard gegeben hat."

Und auch einer der erfolgreichsten Speedwayfahrer Deutschlands, Martin Smolinski, der ebenfalls für den AC Landshut startet, könnte beim Heim-Grand-Prix an den Start gehen. Sollte einer der Fahrer ausfallen, ist er als Ersatzfahrer eingeplant. "Mich freut es für die deutschen Fans, dass Landshut jetzt Grand-Prix-Standort geworden ist. Da kommen auch viele Fans aus Tschechien, Österreich und Italien", sagt der Experte und mehrfache deutsche Meister.

Stadt Landshut ist stolz, WM-Rennen ausrichten zu dürfen

Die weltweite Faszination für Speedway sei ganz einfach, sagt Smolinski: Bei keiner anderen Motorsportart könnten die Zuschauer so nah dran sein. Sie würden auf den Tribünen die Vibrationen der Maschinen auf der Bahn spüren. "Es gibt alle zwei Minuten ein neues Rennen, das ist einzigartig." Und: Die Speedwaymaschinen haben keine Bremsen, Berührungen mit den Ellenbogen während der Rennen sind erlaubt.

Auch Landshuts zweiter Bürgermeister Thomas Haslinger ist stolz, dass eines der elf Grand-Prix-Rennen weltweit in Landshut stattfindet. "Speedway ist in Landshut genauso wie Eishockey tief verwurzelt in der Stadt", sagte er, jetzt ein WM-Rennen auszurichten, sei eine tolle Bestätigung für den Sport-Standort Landshut.