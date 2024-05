Shootingstars im Duell: Jamal Musiala gegen Jude Bellingham

Sie kennen sich seit Kindheitstagen, waren schon als Knirpse befreundet, teilten sich ein Zimmer als sie gemeinsam bei der englischen U15-Nationalmannschaft spielten. Jamal Musiala vom FC Bayern München und Jude Bellingham von Real Madrid verbindet eine lange Freundschaft, gemeinsame Meilensteine und jüngst auch gemeinsame Auftritte auf der ganz großen Bühne: in der Königsklasse.

Schon beim Hinspiel des Champions-League-Halbfinals in München trafen Musiala und Bellingham aufeinander. Vom Duell der Youngsters, vom Kräftemessen der Shootingstars, war die Rede. Der Vergleich liegt - auch abgesehen von der persönlichen Verbindung - nahe: Beide sind blutjung - Jahrgang 2003 -, beide sind Schlüsselspieler ihrer Vereine, beide gelten als absolute Durchstarter und beide sind auch über die Fußball-Community hinaus bekannt.

Musiala sorgte für Elfmeter

Vor dem Hinspiel in München sagte Bayern-Spielmacher Musiala zum Wiedersehen mit Bellingham: "Jude und ich haben immer davon geträumt, solche Spiele zu spielen, seitdem wir Kinder waren. Ich freue mich sehr auf diese beiden Spiele."

Musiala, der schon mit 17 zum Münchner Profiteam stieß, gilt mit seinen Dribblings und Vorlagen, seiner Dynamik und seinen Toren in der Offensive als Schlüsselspieler, der in "jedem Spiel" den Unterschied ausmachen könne, wie Trainer Thomas Tuchel mal sagte.

Bellingham blieb unauffällig

Obwohl Musiala für sein Alter eine wichtige Rolle im Team einnimmt - Bellingham ist ihm wohl einen Schritt voraus. Der englische Nationalspieler war schon bei Borussia Dortmund ein Anführer. Und in Madrid ist er Stammspieler im großen Millionen-Starensemble von Trainer Carlo Ancelotti geworden. Auch für Bellingham fand Tuchel vor dem Hinspiel rühmende Worte: Bellingham sei eine "große Persönlichkeit" und spiele "in der Zehner-, Neuner-, Achter- und Sechser-Position in Personalunion", so Tuchel. "Er ist ein Schlüsselspieler" - eben wie Musiala bei Bayern.

Ein offensichtliches Kräftemessen blieb beim Hinspiel noch aus. Dafür boten die beiden zu wenig. Musiala ging angeschlagen in die Partie. Den 21-Jährigen plagt seit Wochen eine schmerzhafte Sehnenreizung am Knie. Aber immerhin haben die Münchner ihm den Elfmeter zu verdanken. 67. Minute: Als Musiala im Strafraum ein Dribbling gegen Lucas Vázquez versuchte, stellte der Spanier das Bein raus und Harry Kane, der englische Elfer-Hero, verwandelte zum 2:1.

Musiala und Bellingham gesundheitlich angeschlagen

Und auch Jude Bellingham blieb hinter den Erwartungen zurück. Selbst sein Trainer Carlo Ancelotti sagte nach der Partie, der 20-Jährige habe nicht seine beste Leistung geliefert. Und auch Bellingham ging nicht topfit ins Spiel.

Kurz vor dem Hinspiel hatte er eine Magen-Darm-Grippe, während des Spiels habe er gegen Krämpfe und Erschöpfung gekämpft, verriet Ancelotti. Es ist nicht das erste Mal, dass Bellingham auf dem Spielfeld Probleme wie diese heimsuchten. Beim Hinspiel nahm Ancelotti ihn nach 75 Minuten vom Platz. Der Madrid-Coach aber ist sicher, dass Bellingham beim Rückspiel liefern wird: "Er wird zurück sein, ganz sicher, am Mittwoch wird er 100 Prozent geben."

Bayerns letzte Titelchance

Dass beide, Musiala und Bellingham, unauffällig blieben, das sieht ihnen nicht ähnlich. Der Jugendtrainer der beiden, Kevin Betsy, verriet einmal: "Sie haben aus allem einen Wettbewerb gemacht". Und beide "haben es gehasst, zu verlieren". Das ist immer noch so. Das vielversprechende Duell Musiala-Bellingham, das im ersten Durchgang des Champions-League-Halbfinals noch keinen Höhepunkt fand, wird beim Rückspiel am Mittwoch im Bernabeu-Stadion in Madrid in die nächste Runde gehen.

Während Musiala mit Bayern "nur" noch die Königsklasse gewinnen kann, ist für Bellingham das Double möglich - und das gleich in seiner ersten Saison in Madrid nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Königlichen.

"Ich freue mich, dass es so gut läuft für ihn. Er ist sehr selbstbewusst und scheut keine großen Herausforderungen", sagte Musiala über seinen "guten Freund" .