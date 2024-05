FC Bayern: Wilde Spekulationen um Guardiola-Rückkehr

Nach den Absagen von Meistercoach Xabi Alonso, Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem österreichischen Teamchef Ralf Rangnick steht noch kein Nachfolger für Thomas Tuchel fest. Wer kommt jetzt noch als neuer Bayern-Coach in Frage? Seit diesem Wochenende kursiert der Name eines alten Bekannten an der Säbener Straße: Pep Guardiola, der von 2013 bis 2016 den Rekordmeister trainierte.

Eberl: "Auf einmal gehen Türen auf ..."

Grund für diese Spekulationen sind die Aussage von Sportvorstand Max Eberl am Ende des Spiels beim VfB Stuttgart (1:3). "Auf einmal gehen Türen auf, wo du gedacht hast vor drei Wochen, die sind unmöglich." Man werde "eine gute Entscheidung finden", sagte der 50-Jährige bei "Sky".

Der Baske war mit den Bayern national sehr erfolgreich - doch in der Champions League war immer im Halbfinale Schluss. Guardiola, der zuvor mit dem FC Barcelona zweimal die Königsklasse gewann (2009, 2011) hörte 2015/16 auf eigenen Wunsch bei den Bayern auf - er war übrigens der letzte Trainer, der seinen Vertrag beim Rekordmeister bis zum Ende erfüllte.

Guardiola: "Habe noch gute Freunde in München"

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr in die bayerische Landeshauptstadt? Erst am Wochenende betonte er: "Es war sehr schön in dieser Stadt und ich habe noch immer viele wirklich gute Freunde in München." Und ergänzte, er sei "gescheitert, weil ich nicht die Champions League gewonnen habe". Guardiola hätte also noch eine Mission in München zu erfüllen. Letztes Jahr holte er mit Manchester City den Henkelpott, wurde Triple-Sieger. Sein Vertrag in der Premier League läuft noch bis Juni 2025. Die größeren Herausforderungen aus sportlicher Sicht würde aber in München auf ihn warten: Schließlich findet das Champions-League-Finale im nächsten Jahr in der Münchner Arena statt.

Weiterer Kandidat: ehemaliger U23-Trainer ten Hag

Aber vielleicht bezogen sich Eberls Worte ja auf einen anderen ehemaligen Bayern-Trainer: Erik ten Hag, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters trainierte. Laut "Sky" hätten die Bayern-Bosse Kontakt mit dem Management des Niederländers aufgenommen. Ten Hag steht allerdings bis zum 30. Juni 2025 bei Manchester United unter Vertrag und möchte diesen auch erfüllen. Allerdings gab es wiederholt Spekulationen, dass die Zusammenarbeit auch am Ende dieser Saison beendet werden könnte.