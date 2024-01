Ringen: Kleinostheim kämpft um die Deutsche Meisterschaft

3.000 Zuschauer erwartet der SC Siegfried Kleinostheim am Sonntagnachmittag in der Untermain Arena in Elsenfeld. Um 17 Uhr steigt der Rückkampf um die Deutsche Meisterschaft im Ringen gegen den SV Wacker Burghausen. Die "Warriors" vom Bayerischen Untermain gehen als Außenseiter in den Rückkampf am Sonntag und setzen auf die Unterstützung der Fans.

Mehr zum Thema: Burghausen siegt im Final-Hinkampf gegen Kleinostheim

Underdog Kleinostheim gegen "Bayern München des Ringens"

Der Final-Auftakt ging mit 12:9 an den Serienmeister SV Wacker Burghausen. Vier Titel holten die Oberbayern in den vergangenen fünf Jahren, für Kleinostheim wäre es der erste der 100-jährigen Vereinsgeschichte. Gerade im Jubiläumsjahr 2024 wäre die Meisterschaft die Krönung einer "grandiosen Saison", so SC-Vorstand Thomas Sokolowski. Am Sonntag müsse alles passen, um Burghausen, den "FC Bayern München" des Ringens zu schlagen. Die Niederlage im Vorkampf sei vergleichbar mit einem 0:3 im Fußball. "Eine Hürde, aber machbar. Das Feuer muss von Anfang brennen – in der Kabine und auf den Tribünen. "

"Meisterschaft wäre die Kirsche auf der Sahne"

Für den deutschen Shootingstar Saba Bolaghi vom SC Siegfried Kleinostheim ist es das zweite Finale um eine deutsche Meisterschaft – "eines in der Blüte und eines im Herbst meiner Karriere". Der 34-jährige Ringer glaubt an die Überraschung seiner "Warriors", auch wenn er lieber auswärts die gegnerischen Fans ärgert. Die eigenen Zuschauer zuhause enttäuschen möchte er nicht, zumal es eigentlich nichts zu verlieren gebe: "Eigentlich war diese Saison als Übergang zur Orientierung gedacht. Jetzt stehen wir im Finale und wollen das Ding auch. Das wäre die Kirsche auf der Sahne!"

Entscheidung im BR24Sport - Livestream

Einen Vorwurf macht Vorstand Thomas Sokolowski der Mannschaft nach der Niederlage im Vorkampf nicht. Beide Teams holten jeweils fünf Einzelsiege, die Mannschaftskämpfe sorgten am Ende für die Entscheidung für Burghausen. Zur Pause hatte Kleinostheim sogar mit 5:3 geführt.

Details über die Aufstellungen der Teams sind nicht veröffentlicht worden. Unmöglich scheint die Überraschung für Kleinostheim nicht: in der Vorrunde der Saison konnten die Unterfranken bereits gegen Burghausen gewinnen.

Die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft im Ringen überträgt BR24Sport ab 17 Uhr im Livestream in der ARD Mediathek.