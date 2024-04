Regionalliga: SpVgg Bayreuth - FCE Bamberg im Livestream

Saisonendspurt in der Regionalliga Bayern: Während es in der Meisterschaftsfrage kaum mehr Zweifel an einem Durchmarsch der Würzburger Kickers gibt, bleibt es im Abstiegskampf spannend. Völlig überraschend hängt auch Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth sechs Spieltage vor Saisonende noch voll mit drin. Im Derby gegen den FC Eintracht Bamberg am Freitag möchte die Altstadt den vielleicht vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt schaffen. BR24Sport überträgt die Partie ab 19 Uhr live im Stream. Ihr Kommentator ist Marcel Seufert.

Wichtiger Sieg nach Mintal-Aus

Am vorletzten Spieltag blamierten sich die Gelb-Schwarzen zu Hause gegen den TSV Buchbach (0:2). Trainer Marek Mintal musste danach seinen Hut nehmen. Unter Interimscoach Lukas Kling gelang dann ein wichtiger 1:0-Auswärtserfolg bei der SpVgg Greuther Fürth II. Der Abstand zu den Relegationsplätzen beträgt nun immerhin vier Punkte. Mit einem Sieg gegen den Tabellendrittletzten aus Bamberg hätte man 37 Punkte auf dem Konto und könnte gelassener auf den Rest der Spielzeit blicken.

Und Bamberg? Bei der Mannschaft von Trainer Jan Gernlein zeigte die Formkurve zuletzt nach unten. Der Aufsteiger will aber zumindest auf den Relegationsrängen bleiben und nicht noch auf einen der beiden direkten Abstiegsplätze abrutschen. Dort lauert vor allem der TSV Buchbach, der nur noch drei Punkte Rückstand aufweist und noch ein Spiel weniger absolviert hat.

Hinspiel stimmt Bamberg zuversichtlich

Zuversicht schöpfen die Violett-Blau-Weißen aus dem Hinspiel. Da waren die Gäste aus Bayreuth zwar über 70 Minuten die klar bessere Mannschaft und führten bereits mit 2:0. In der Schlussphase kamen die Bamberger aber zurück und erzielten noch zwei späte Treffer zum 2:2-Endstand.