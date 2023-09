Regionalliga: Topduo siegt weiter - Fürth II gewinnt im Derby

Das große Frankenderby endete ohne Sieger - fast zeitgleich feierte die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth gegen die des 1. FC Nürnberg einen Sieg. Fürth und Nürnberg bleiben damit im Tabellen-Mittelfeld. Und auch an der Tabellenspitze ist nach dem 10. Spieltag alles beim Alten.

Spannung an der Tabellenspitze

Sowohl Tabellenführer DJK Vilzing (3:1-Sieg bei der SpVgg Ansbach) als auch Verfolger TSV Aubstadt (3:1 gegen den FC Memmingen) gaben sich keine Blöße und grüßen weiterhin von ganz oben. Erster Verfolger ist Türkgücü München, das sich bei Wacker Burghausen durch zwei Treffer von Ünal Tosun klar mit 3:0 durchsetzte. Die Würzburger Kickers spielen erst am Abend und könnten mit einem hohen Sieg in Bamberg sogar noch ganz nach vorne kommen.

Der FC Bayern München II kommt nach dem enttäuschenden Saisonstart langsam besser in Schwung. Das belegt der 4:1-Erfolg beim 1. FC Schweinfurt 05. Auch Drittligaabsteiger SpVgg Bayreuth feierte beim 1:0-Erfolg in Buchbach erstmals zwei Siege in Folge - allerdings gingen die "Altstädter" beim Schlusslicht nur mit viel Glück als Sieger vom Platz. Neben dem TSV Buchbach belegen derzeit die Liganeulinge Eintracht Bamberg und FC Memmingen die Kellerplätze.