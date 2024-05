BR24-User zur FC-Bayern-Trainersuche: "Warum keine Frau?"

💬 Mitdiskutieren lohnt sich: Dieser Beitrag ist aufgrund von Anregungen aus der BR24-Community entstanden. Im Rahmen des Formats "Dein Argument" suchen wir in den Kommentarspalten nach zusätzlichen Argumenten, um sie in unsere Berichterstattung aufzunehmen. 💬

Wer sitzt in der kommenden Bundesligasaison beim FC Bayern München auf der Trainerbank? Über diese Frage diskutiert Fußballdeutschland seit Wochen. Nach Absagen von Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick geht das Rätselraten weiter. Im Internet kursieren Namen wie Roger Schmidt, Hansi Flick oder Zinédine Zidane. In den Kommentarspalten der sozialen Medien, aber auch bei BR24, haben einige User eine andere Idee: "Warum nicht mal eine Frau?"

Frauen als Trainerinnen im Profifußball: Möglich, aber selten

Dass User gerade jetzt auf die Idee kommen, dass eine Frau beim FC Bayern an der Seitenlinie stehen könnte, ist kein Zufall. Erst am Donnerstag ist mit Sabrina Wittmann die erste Frau Cheftrainerin im deutschen Profifußball geworden. Die bisherige U19-Trainerin des FC Ingolstadt übernimmt nach dem Ausscheiden von Michael Köllner das Drittliga-Team bis zum Saisonende – ein Novum. Das gefällt Userinnen und User bei BR24: Im Vordergrund sollten bei einer Trainer-Verpflichtung immer die Qualitäten der Kandidaten zählen.

"Viel Erfolg, am Ende sollte im Profisport die Leistung zählen." BR24-User "tian75"

Auch im englischen Männer-Profifußball hat es bereits eine Frau auf den Posten der Cheftrainerin geschafft. Im Juli 2023 hatte Hannah Dingley übergangsweise den Job bei den Forest Green Rovers, einem Team aus der englischen vierten Liga, übernommen. Ihr Engagement als erste Trainerin im englischen Profifußball dauerte allerdings nur rund zwei Wochen.

Frau als Co-Trainerin bei Bundesligaverein

Die Beispiele zeigen: Frauen auf der Trainerbank im Profifußball sind selten. Bisher gibt es nur sehr wenige Fälle und die spielen sich meist in niedrigeren Ligen ab. Eine Ausnahme gibt es in der höchsten deutschen Spielklasse: Marie-Louise Eta ist aktuell Co-Trainerin beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Die 32 Jahre alte ehemalige Fußballspielerin ist seit November 2023 Teil des Trainerteams der "Eisernen" und kämpft aktuell mit den Köpenickern um den Klassenerhalt.

Wenn eine Frau die erforderlichen Auflagen erfüllt, wie zum Beispiel den Besitz einer Profilizenz, wäre es also theoretisch möglich, dass sie als Cheftrainerin einen Bundesligaverein betreut, auch den FC Bayern. Besonders wahrscheinlich ist das aber nicht, denn selbst in den unteren Spielklassen haben es bislang nur wenige Vereine mit einer Frau an der Seitenlinie probiert. Nur wer sich dort behauptet, kann in Zukunft mit Chancen bei größeren Vereinen rechnen. Doch die Ernennung Sabrina Wittmanns als Trainerin des FC Ingolstadt zeigt, dass ein erster Schritt gemacht ist.

"Bravo zu dieser Entscheidung. Es tut sich was!" BR24-User "Laird"

Cheftrainerinnen auch in Frauen-Bundesliga eine Seltenheit

Aber: Auch in der Fußball-Bundesliga der Frauen ist das weibliche Geschlecht auf der Cheftrainerposition deutlich in der Unterzahl. Von den zwölf Mannschaften der ersten Liga wird nur eine von einer Frau trainiert: der SC Freiburg. Dort leitet Theresa Merk seit Juli 2022 die Trainingseinheiten des Teams aus dem Breisgau.

Anders sieht die Lage bei der Nationalmannschaft der Frauen aus. Dort ist eine Frau auf der Trainerbank keine Seltenheit. Große Erfolge feierte das DFB-Team zwischen 1996 und 2016 unter Thina Theune und später Silvia Neid, die beide jeweils mehr als neun Jahre lang im Amt waren. Aktueller Trainer des Frauennationalteams ist Horst Hrubesch.

Was die Suche beim FC Bayern angeht, wird aktuell keine Frau gehandelt. Auf der vermeintlichen Liste der potenziellen Kandidaten finden sich aber, auch nach den bisherigen Absagen, einige große Namen wieder.