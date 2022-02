Bitterer vierter Platz für Lena Dürr im Slalom

Shiffrin - Die Topfavoritin scheidet früh aus

Dürr reiste als Vierte In der Slalom-Weltcupwertung nach Peking. Dort steht sie hinter den Dominatorinnen der letzten Jahre, Petra Vlhová und Mikaela Shiffrin sowie der Schweizerin Wendy Holdener Rang vier. Nur Shiffrin hatte mit der Entscheidung in Peking nichts zu tun. Sie schied im ersten Durchgang aus.

Später Durchbruch beim jahrelangen Talent

Dürr hatte sich erst kurz vor den Spielen den Status als Medaillen-Kandidatin erkämpft. Die 30-Jährige galt jahrelang als vielversprechendes Talent. In den Rennen konnte sie das allerdings zu selten umsetzen. 2013 gewann sie überraschend das City-Event in Moskau - ein Parallel-Riesenslalom. Im "normalen" Weltcup gelang ihr bis Dezember 2021 aber nie der Sprung aufs Podest.

Doch in dieser Saison gelang ihr der Durchbruch - die gebürtige Münchnerin ist in der Weltspitze angekommen. In Levi fuhr die 30-Jährige an zwei Tagen hintereinander aufs Stockerl. Den dritten Rang wiederholte sie schließlich in Schladming - dazu wurde sie einmal Vierte und einmal Fünfte.