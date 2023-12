Nur Kraft fliegt weiter - Wellinger in Lillehammer wieder stark

Andreas Wellinger hat die eindrucksvolle Podestserie der deutschen Skispringer in Lillehammer fortgesetzt. Der Olympiasieger flog wie schon am Samstag auf Rang zwei und stand zum dritten Mal in Folge auf dem Treppchen. Erneut nicht zu schlagen war allerdings der Österreicher Stefan Kraft, der bei Eiseskälte als erster Springer seit 16 Jahren die ersten vier Wettkämpfe eines Winters gewinnen konnte.

Kraft auch in Lillehammer nicht zu schlagen

Wellinger segelte auf der großen Olympiaschanze von 1994 auf 135,0 und 143,0 m, zum Sieg fehlten umgerechnet gut drei Meter. "Es war extrem spannend", sagte der 28-Jährige nach dem Wettkampf von der Großschanze. "Am Ende habe ich noch einen richtig gut getroffen." So hatte es auch Trainer Stefan Horngacher gesehen: "Speziell der zweite Sprung von Andi war hervorragend", lobte der Österreicher. Auch Karl Geiger sei "super" gesprungen.

Geiger landete wie schon am Samstag auf Rang vier und muss weiter auf das erste Treppchen der Saison warten. Das gute Ergebnis rundete Pius Paschke (7.), Stephan Leyhe (11.) und Philipp Raimund (12.) ab.

Früh auf dem Weg zu starkem Saisonergebnis

Insgesamt haben die DSV-Adler somit in dieser Saison schon fünf Podestplätze gesammelt - mehr waren es zu diesem Zeitpunkt noch nie in der Geschichte des Weltcups. Im gesamten vergangenen Winter waren es sogar nur acht gewesen.