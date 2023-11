Wintersport-Ticker: Preuß als Staffel-Schlussläuferin

6.25 Uhr: Ausgefallene Matterhorn-Abfahrt wird in Gröden nachgeholt

Der italienische Wintersportort Gröden richtet wie im vergangenen Jahr ein zusätzliches Rennen im alpinen Ski-Weltcup der Männer aus. Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, wird auf der Saslong eine der am Matterhorn ausgefallenen Abfahrten nachgeholt. Das Rennen findet am 14. Dezember statt. Einen Tag darauf wird ein Super-G ausgetragen sowie am Sonntag die traditionelle Abfahrt.