Biathlon: Im Verfolger ist nur ein Schwede schneller als Nawrath

Vom Jäger zum Gejagten. Beim Verfolger ging Philipp Nawrath am Sonntag im Gelben Trikot mit Startnummer eins ins Rennen. Die Schieß- und Laufleistung des 30-jährigen vom Skiklub Nesselwang war top, deshalb konnte er auch die erste Strafrunde nach dem Stehend-Anschlag verkraften, ohne die Führungsposition vor den ersten Verfolgern Sebastian Samuelsson (SWE) und Tarjei Bö zu verlieren.

Allerdings schmolz der Vorsprung vor dem letzten Schießen und der Druck stieg. Das Führungs-Trio musste in die Strafrunde. Samuelsson ging mit 7,9 Sekunden vor Nawrath auf die letzte Runde. Auf Position drei arbeitete sich Vetle Sjaastad Christiansen noch an Bö vorbei und versuchte auch an Nawrath vorbeizukommen, doch der Bayer ließ sich Rang zwei nicht mehr nehmen. Damit sicherte sich Nawrath auch mit einem Punkt Vorsprung das Gelbe Trikot des im Weltcup führenden. "Ich bin zufrieden, dass ich so eingestiegen bin", so Nawrath zum ersten Auftritt im Gelben Trikot. Zwar kamen Schießfehler dazu, "aber es ist noch gut ausgegangen."

Johannes Kühn kam als Zehnter ins Ziel, David Zobel und Justus Strelow landeten auf Rang 16 und 17.. Benedikt Doll rundete das starke Ergebnis als 19. ab.