Notizen aus Down-under: Oktoberfest in Sydney

Sie wollen den wahren Grund wissen, warum die Menschen Sydney so lieben? Den einzig wahren Grund? Die Oper? Der Botanische Garten? Der Harbour Bridge? Bondi Beach? Nichts von alledem. Der wirklich echte und einzige Grund ist: Hier ist 365 Tage im Jahr OKTOBERFEST! Und zwar mit allem Drum und Dran.

Zu Fuß in den Rocks in Sydney unterwegs, traut der geneigte Tourist plötzlich seinen Ohren nicht. Urbayerische Gesänge an einer Straßenecke, davor Tische und Bänke, weiß-blau eingedeckt. Für den Bayern in der Ferne ein unerwartetes Stück Heimat. Hier ist es also, das ganzjährige Münchner Oktoberfest. "Große Biere, große Mengen an Essen und großartige Stimmung", das Werbebanner ist eindeutig.

"Pretzel", Hendl und Vier-Liter-Krüge - Kulinarik in Sydney

Der Wirt scheint sich auszukennen beim Thema Oktoberfest. Die Speisekarte bietet alles, was es beim Original auf der Münchner Theresienwiese auch gibt. Die "Haus-Pretzel", Schnitzel, Aufschnitt-Teller, Hendl, Wurstsalat. Ein Wahnsinn. "Wo kommen Sie her?", fragt der Kellner am Eingang, als wir ein paar Fotos machen. "Aus München, dort, wo das Original zu Hause ist", sage ich.

Sofort werden wir hineingebeten, um alles anzuschauen. Fotografieren ausdrücklich erwünscht übrigens. Viele Menschen sind noch nicht da, aber es ist ja auch noch früh am Tag. Insgesamt sehr beeindruckend diese Wiesn Down-under, auch wenn die riesigen Zelte ein wenig fehlen. Dafür gibt es einen "Bier Keller", der sich im Erdgeschoss in einer Art Gewölbe befindet. Und natürlich die immer neuen Wiesn Hits, die aus den Lautsprecherboxen schallen. Die Portionen, die durch den "Keller" getragen werden, sind in der Tat immens groß. Und die Preise? Das Menü mit "Pretzel", halbes Hendl und Apfelstrudel kostet rund 36 Euro. Die Maß Bier 15 Euro - also eigentlich ganz wie daheim. Doch beim Anblick mancher Bierkrüge, die durch den Keller getragen werden, wird es selbst eingefleischten Bayern etwas flau im Magen. Denn die gibt es auch in der zwei und vier Liter Variante! Oktoberfest-Style in Sydney.