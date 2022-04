Nationalspielerin Hegering wechselt von München nach Wolfsburg

Die 32-Jährige soll jetzt ihre Erfahrung aus fast 15 Jahren in der Frauen-Bundesliga als Spielerin der Wölfinnen einbringen. Für die anschließende Tätigkeit im Trainerteam hat die Nationalspielerin bereits den Lehrgang für die Lizenz im Juniorenbereich erfolgreich abgeschlossen.

Hegering: "tolle Perspektive" durch die zukünftige Trainertätigkeit

Die im Westmünsterland Geborene freut sich darauf, ihre "Karriere ab Sommer beim VfL Wolfsburg und somit auf höchstem europäischem Niveau fortsetzen zu können", sagte die 32-Jährige. Besonders würdigte sie "die tolle Perspektive, nach meiner aktiven Laufbahn in eine Trainertätigkeit beim VfL Wolfsburg einzusteigen".

Deutsche Meisterschaft 2021 mit dem FC Bayern München

Hegering debütierte als 17-Jährige für den FCR 2001 Duisburg in der höchsten deutschen Spielklasse, für den sie bis 2011 spielte. In dieser Zeit gewann sie an der Seite ihrer künftigen Teamkollegin Alexandra Popp zwei Mal den DFB-Pokal sowie den UEFA Women’s Cup. Es folgten Stationen bei Bayer 04 Leverkusen (2011 – 2017) und der SGS Essen (2017 – 2020). Danach wechselte sie zum FC Bayern München, mit dem sie 2021 die Deutsche Meisterschaft feierte. Hegering durchlief alle Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB und wurde 2010 U20-Weltmeisterin. In der A-Nationalmannschaft debütierte sie 2019.