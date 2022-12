Nach verschossenem Elfer: Coman rassistisch beleidigt

Kingsley Coman scheiterte mit seinem Elfmeter an Argentiniens Keeper Emiliano Martínez. Kurz darauf ging die Häme auf dem Instagram-Account des FC-Bayern-Spielers los. Zahlreiche Affen-Emojis fanden sich in den Kommentaren seiner Beiträge, viele rassistische Beleidigungen tauchten auf.

Fans solidarisieren sich mit Coman

Doch viele Fans solidarisierten sich mit Coman und verurteilten die rassistischen Kommentare. "Kingsley, diese rassistischen Nachrichten kommen nicht aus Frankreich. Wir lieben dich hier", hieß es beispielsweise.

Es war Coman, der in der 81. Minute Superstar Lionel Messi den Ball abnahm und so den 2:2-Ausgleichstreffer und die Verlängerung im Finale gegen Argentinien überhaupt ermöglichte, nachdem Frankreich bis zur 80. Minute 0:2 zurücklag.

Das im Fußball online gehetzt wird, ist nicht neu: Ähnliches musste schon Arsenals englischer Nationalspieler Bukayo Saka erleben, als er bei der EM 2021 im Finale gegen Italien für England einen Elfer vergab.

Kahn tröstet traurige Bayern-Franzosen

Trost für Coman und die anderen französischen Bayern-Spieler gab es von Vorstandschef Oliver Kahn. "Herzlichen Glückwunsch an Argentinien um einen herausragenden Lionel Messi zum WM-Sieg nach diesem mitreißenden Finale! Ein großes Kompliment aber auch an unsere französischen Spieler vom FC Bayern, die so nah an der Titelverteidigung mit ihrem Land gewesen sind", schrieb Kahn bei Twitter.

"Nach einem verlorenen Endspiel geht es darum, wieder aufzustehen und weiterzumachen", betonte Kahn: "Alle Spieler können insgesamt sehr stolz auf ihre Leistungen sein." Er schloss seinen Tweet mit dem Klub-Motto "Mia san mia" und seinem berühmten Spruch "Weiter, immer weiter".