Nach Play-off-Aus: Rücken zwei Eishockeystars nach?

Philipp Grubauer war nach dem bitteren Play-off-Aus sichtlich geknickt. Im entscheidenden siebten Spiel hatten seine Seattle Kraken mit 1:2 gegen die Dallas Stars verloren. Graubauers 26 Parade hatten nicht ausgereicht, um das Aus zu verhindern. Die zwei nicht-parierten Schüsse reichten Dallas aus. "Eine Niederlage in Spiel sieben ist sicher eine ganz bittere Pille, aber man muss diese Momente durchstehen, um als Team stärker zu werden", sagte der Rosenheimer: "Ich bin sehr stolz auf das Team und wie wir die ganze Saison inklusive Play-offs gespielt haben."

Stoßen Grubauer und Draisaitl zum WM-Kader?

Auch wenn man Bundestrainer Harold Kreis wahrlich keine bösen Gedanken andichten möchte, ärgern wird er sich über das Ausscheiden von Grubauer nicht allzu sehr. Denn der Coach hat zwei Plätze im WM-Kader freigelassen, die genau für eine solche Situation bestimmt waren. Und der Plan scheint aufzugehen. Denn auch ein weiterer großer NHL-Star musste kürzlich das Saison-Aus verkraften. Leon Draisaitl verlor einen Tag zuvor mit seinen Edmonton Oilers gegen die Las Vegas Knights, die nun im Conference Finale auf Dallas treffen.

Sicher ist allerdings bislang noch nicht, ob die beiden zum WM-Kader dazustoßen. Ausgeschlossen ist das definitiv nicht, beide Spieler haben bereits ähnlichen Doppelbelastungen kurzfristig zugestimmt. Kreis könnte die beiden Stars gut gebrauchen. Nach drei Niederlagen zum Auftakt steht das DEB-Team mit dem Rücken zur Wand. Am Donnerstag trifft Deutschland auf Dänemark (19.20 Uhr). Ein Sieg ist Pflicht, wenn man den vierten Platz in der Gruppe sichern will, der zur Teilnahme an der K.o-Runde qualifiziert.