Mona Nemmer: "Ernährung wichtiger Treibstoff"

Mona Nemmer ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und gelernte Köchin. Die Oberpfälzerin war Ernährungsberaterin beim FC Bayern, bevor Jürgen Klopp sie 2016 als "Head of nutrition" nach Liverpool holte. Dort leitet sie die Ernährungsabteilung und hat das Thema Ernährung im Fußball revolutioniert. Im BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" erklärt die 40-Jährige, wie wichtig gesunde Ernährung im Leistungssport ist.

"Das Thema Ernährung geht nur, wenn man Rückhalt und Unterstützung bei der ganzen Geschichte hat. Wir brauchen auch eine wissenschaftliche Linie, an der wir uns entlanghangen können", sagt sie im Gespräch mit Host Felix Neureuther.

Der FC Liverpool hat mittlerweile 30 Mitarbeiter, die sich um die Ernährung der Fußballstars wie Mo Salah kümmern: "Wir arbeiten in zwei Schichten, um nicht nur das Trainingsgelände abzudecken, sondern auch die Akademie und was im Stadion passiert. Und wir haben ja überall unser fahrbares Küchenwohnzimmer mit dabei, unseren Mannschaftsbus, wo wir nach dem Spiel sofort auch Essen servieren können."

Wohlfühlfaktor gesunde Ernährung

Felix Neureuther will wissen, ob auch Trainer Jürgen Klopp sich speziell ernähren muss. "Selbst ein Trainer muss an der Seitenlinie immer parat stehen und Ernährung hat ja nicht nur damit zu tun, dass man performen will, sondern auch, dass man sich wohlfühlt. Natürlich ist das auch für den Trainer interessant. Man will gesund bleiben, man will fit bleiben, man will leistungsstark bleiben. Und wir wissen alle, wenn man eine gesunde Dosis an Bewegung hält plus eine ordentliche Ernährung, dann sind die Weichen dafür deutlich besser gestellt, als wenn man auf dem Heimweg irgendwie bei verschiedenen Fastfood-Läden hält."

Fakt ist: Die Ernährung wirkt sich auch auf die Leistung aus. Doch wieviel Prozent das tatsächlich ausmacht, lässt sich "zahlentechnisch nicht festnageln." Nemmer betont aber, "man sieht ganz klar, welchen Einfluss eine gewisse Ernährungszufuhr auf die Belastbarkeit und auch auf die Regenerationsfähigkeit hat. Wir wissen, wie wichtig die Ernährung grundsätzlich für uns als Treibstoff ist."

Thema Ernährung im Leistungssport auch Sache des Geldes

Diese Erfahrung hat Neureuther als ehemaliger Ski-Profi auch gemacht - sieht aber Unterschiede bei der Gewichtung des Themas Ernährung. "Der Skisport ist ein bisschen anders wie der Fußballsport, einfach weil auch weniger Geld vorhanden ist, um so einen Aufwand zu betreiben, dass du den Spielern alles zubereitest." In den Anfängen seiner Kariere sei Ernährung noch gar kein Thema gewesen, "sondern da hieß es, iss das, was dir gerade im Moment taugt."

Wie sich falsches Essen auf einen Wettkampf auswirken kann, weiß Neureuther aus eigener Erfahrung: "Ich hab mal zwischen den Durchgängen so Lust auf eine Gulaschsuppe gehabt und dann hatte ich so Hunger, dass ich mir danach noch einen Germknödel reingepfiffen hab. Und dann bin ich den zweiten Durchgang gefahren und ich schwöre dir, ich hätte im Ziel fast alles ausgespuckt."

Nemmer findet es "ganz interessant, was du da beschreibst, wie du dich im Zieleinlauf gefühlt hast. Das sind ja genau diese Dinge, die man eigentlich vermeiden möchte, dass man dieses Völlegefühl hat. Aber trotzdem soll man kein Hungergefühl haben und heiß auf den Erfolg sein."

Die 40-Jährige weiß um die Unterschiede zwischen dem Skisport und dem Fußball: "Da gibt es verschiedene Leistungsparameter, auch von der Intensität her. Aber das ist ja genau diese Geschichte, warum es so wichtig ist, das Thema Ernährung einfach anzusprechen. Wir wissen, dass wir gesegnet sind im Fußball."