Mané bestätigt Abschied vom FC Bayern

Sadio Mané wollte beim FC Bayern seine erfolgreiche Karriere fortsetzen, doch schon nach einem Jahr trennen sich die Wege wieder. Der 31-Jährige hat sein Aus beim Fußball-Bundesligisten in einem Interview bestätigt.

Mané bedauerte zugleich, dass die Begeisterung für seine Fußballkunst in München so schnell erloschen ist. "Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", so der Fußballer gegenüber Sky. "Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können", erklärte der Angreifer. "Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen. Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft."

Neuer Arbeitgeber ist der saudische Club Al-Nassr

Die Münchner waren am Sonntag ohne den Stürmerstar von Japan nach Singapur geflogen. Vorbehaltlich eines noch ausstehenden Medizinchecks ist der Abschied jetzt wohl endgültig besiegelt.

Wohin die Reise gehen soll, ist auch kein Geheimnis. Der Senegalese steht vor einem Transfer zum saudischen Club Al-Nassr. Beim Team von Superstar Cristiano Ronaldo soll er einen Vertrag bis 2027 erhalten und mehr als 40 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. In München waren im Optimalfall angeblich "nur" 25 Millionen brutto drin - Geld, das der Verein jetzt für den möglichen Transfer von Harry Kane zur Verfügung hat.

Mané war vor einem Jahr für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gekommen. Er konnte die hohen Erwartungen nur anfangs halbwegs erfüllen. Nach einer Verletzung kam er nicht wieder in Topform.