Luftpistole: Kehlheim-Gmünd gewinnt Saisonfinale

Der SV Kelheim-Gmünd hat den Deutschen Meistertitel erfolgreich verteidigt. Im Bundesliga-Finale in Neu-Ulm konnte sich die mit den Olympiateilnehmerinnen Carina Wimmer und Monika Karsch angetretene Mannschaft am Sonntag mit 3:1 gegen den KKS Hambrücken durchsetzen.

"Titel verteidigt, was will man mehr! Ich habe nicht unbedingt erwartet, dass es auf den letzten Schuss ankommt, aber es ging von Beginn an hin und her", sagte Trainer Tobias Piechaczek. "Es war ein wunderschöner Fight, den wir uns geliefert haben, es war ein mentaler Kampf und Chapeau an alle da vorne an der Schießlinie“, Für Kelheim-Gmünd war es nach 2009, 2015, 2017 und 2023 der fünfte Titel in der Vereinsgeschichte.

Karsch und Wimmer sichern den Sieg

Im Finale ging der erste Punkt an Hambrücken. Robin Walter hatte mit einer 10,0 einen Punkt Vorsprung vor Jason Solari ins Ziel gerettet. Auf Position zwei gab es dann ein Unentschieden zwischen Philipp Grimm und Eduard Baumeister. Simon Weiss sorgte gegen Hugo Fries für den Kelheimer Ausgleich.

Monika Karsch und Carina Wimmer waren gefordert. Karsch zitterte sich mit 369:367 zum Sieg gegen Teresa Walter. Teamkollegin Carina Wimmer musste zum Schluss noch eine Zehn liefern, um den Sieg perfekt zu machen. Mit 10,3 hatte sie exakt einen Ring Vorsprung vor ihrem Kontrahenten Marco Wussler. "Ich muss meinen Puls erst einmal herunterbekommen. Ich musste am Ende diverse Male absetzen und bin überglücklich, dass der letzte Schuss in die Mitte ging“, so Wimmer.

SV Kelheim-Gmünd vs. KKS Hambrücken 3:1 (1884:1876)