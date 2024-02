Knapper Heimsieg für die SpVgg Unterhaching gegen Verl

Am 24. Spieltag der 3. Liga feierte die SpVgg Unterhaching nach der knappen Niederlage am letzten Spieltag bei Viktoria Köln wieder einen Sieg. Dem Aufsteiger gelang ein knapper 1:0-Sieg gegen den SC Verl. Unterhaching hat nun 34 Punkte und konnte Plätze in der Tabelle gutmachen und belegt aktuell den zehnten Rang.

Wenig Spannung im Sportpark in der ersten Hälfte

Viel Spannung gab es im Sportpark in den ersten 45 Minuten nicht, beide Teams fanden offensiv nicht die richtigen Mittel. Verl hatte mehr Ballbesitz, doch die Hachinger verteidigten diszpliniert. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Hausherren durch Simon Skalartidis die große Chance zur Führung, doch er schoss aus sechs Metern über das Tor.

Kurz nach Wiederanpfiff machte es Aaron Keller besser und barchte den Ball ins Tor. Unterhaching schwmm nun auf der Euphoriewelle und spielte munter nach vorne. Doch dann startete Verl in den letzten zehn Minuten eine Schlussoffensive - die Hachinger hielten dem aber stand und brachten den Sieg über die Ziellinie.