Lisa Walch - Junges Talent auf der Naturrodelbahn

Natalie Geisenberger, Tobias Wendl, Tobias Arlt - diese Namen waren während der Olympischen Spiele in der Wintersport-Welt in aller Munde, vor allem durch ihre großartigen Gold-Triumphe in Peking. Seit Jahren dominieren sie die Rodel-Szene im Weltcup und bei Großereignissen wie WM, EM oder Olympischen Spielen. Ihre Erfolge feiern sie auf Kunsteisbahnen.

EM-Medaille knapp verpasst

Wenig bekannt ist einer breiteren Öffentlichkeit, dass auch auf Naturrodelbahnen internationale Wettbewerbe stattfinden. Die für den oberbayerischen Verein WSV Unterammergau startende Lisa Walch gehört in dieser Sportart zur Weltspitze. Während der Spiele in Peking wurden die Europameisterschaften auf Naturbahn "Gafair" in Laas in Südtirol ausgetragen. Walch wurde am 12. Februar gemeinsam mit Simon Dietz Vierte im Team-Wettbewerb und Siebte im Einsitzer.

Knapp eine Woche später kam Walch beim nächsten Weltcuprennen im österreichischen Mariazell auf den sechsten Rang im Einsitzer. Im Gesamtweltcup liegt die 20-jährige gebürtige Tirolerin in dieser Saison derzeit auf dem dritten Platz hinter den Italienerinnen Evelin Lanthaler und Greta Pinggera. 2021 war Walch Junioren-Europameisterin geworden und holte auch den Gesamtweltcup bei den Junioren. Lisa Walch - ein junges Rodeltalent, mit dem auch in Zukunft zu rechnen ist.

Seit 1970 eigene Europameisterschaften auf Naturbahn

Rennrodeln ist eine Sportart mit einer fast 140-jährigen Geschichte. Das erste internationale Rennen fand 1883 in der Schweiz auf einer vier Kilometer langen Naturbahn - einem Straßenstück zwischen Davos und Klosters - statt. Mit der Zeit setzten sich allerdings die Kunsteisbahn durch, die 1964 in Tokio ihre Olympiapremiere hatte.

Danach trennte sich die Entwicklung von Kunst- und Naturbahnrodeln. 1966 gründete sich innerhalb des Internationalen Rennrodelverbandes (FIL) eine eigene Naturbahnkommission. 1970 fand im österreichischen Kapfenberg die erste Europameisterschaft und 1979 im ebenfalls österreichischen Inzing die erste Weltmeisterschaft im Naturbahnrodeln statt.