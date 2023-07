Sara Däbritz - Taktgeberin im deutschen Mittelfeld

Sara Däbritz, 28 Jahre, 1,71 groß und 59 Kilo leicht. Ihre Stärken: Schnelligkeit, sehr gute Technik und Robustheit im Zweikampf. Die einstige Linksfüßerin ist mittlerweile beidfüßig und im Mittelfeld vielseitig und variabel einsetzbar. Sie kann defensiv auf der Sechser-Position aber auch offensiv auf der Acht oder Zehn spielen.

Das hat sie schon im ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Marokko (6:0) nachgewiesen. Däbritz, neben Lina Magull im zentralen Mittelfeld positioniert, war eine der auffälligsten Akteurinnen auf dem Feld, erzielte auch ein schönes Lupfer-Tor, das wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht anerkannt wurde.

Über Freiburg und München nach Frankreich

Die 28-Jährige Mittelfeldakteurin lief in der Bundesliga von 2012 bis Juni 2015 für den SC Freiburg auf und wechselte dann zum FC Bayern München. Von dort ging der nächste Karriere-Schritt ins Ausland: Drei Jahre stand sie für Paris St. Germain auf dem Platz, seit einem Jahr spielt sie bei Olympique Lyon. Nach einer elfwöchigen Verletzungspause - Däbritz wurde am Sprunggelenk operiert - meldete sie sich Anfang des Jahres wieder fit für das WM-Jahr.

Vom Talent zur Taktgeberin

Däbritz hat seit ihrem Debüt 2013 in der A-Nationalmannschaft 97 Länderspiele absolviert. Ihr erstes großes Turnier spielte die Oberpfälzerin schon kurz darauf bei der EM 2013 in Schweden. Die damalige Bundestrainerin Silvia Neid hatte das gerade mal 18-Jährige Talent vom SC Freiburg nachnominiert. Am Ende stand der Titel. 2016 folgte der Olympiasieg.

Däbritz überzeugte Neid mit ihren Allrounder-Qualitäten. Bei Martina Voss-Tecklenburg avancierte sie zu einer Stammkraft im Mittelfeld und gibt im Mittelfeld den Takt vor. Durch die gesammelte Erfahrung sieht sie die Bundestrainerin auch in der Rolle einer Führungsspielerin - was auch Däbritz' eigener Anspruch ist: "Ich sehe mich als erfahrene Spielerin, mit den Länderspielen und der internationalen Turniererfahrung, die ich habe. Ich versuche auch, die jüngeren Spielerinnen auf dem Feld und außerhalb des Platzes mitzunehmen."