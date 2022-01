Lewandowski ist zum zweiten Mal Weltfußballer

Robert Lewandowski vom FC Bayern München wurde von der FIFA im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" wieder zum Weltfußballer gekürt. Damit setzte sich der 33-jährige Stürmer bei der Abstimmung des Weltverbands gegen Lionel Messi von Paris Saint-Germain und Mohamed Salah vom FC Liverpool durch und verteidigte seinen Titel.

Lewandowski lächelte im schicken dunklen Anzug in die Kamera und nahm glücklich die kleine silberne Trophäe vom ersten Gratulanten Oliver Kahn entgegen. "Vielen, vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt", sagte der alte und neue Weltfußballer. Neben Vorstandschef Kahn gratulierten auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor Ort in München. Wegen der Corona-Pandemie verkündete FIFA-Präsident Gianni Infantino den Sieger aus dem entfernten Zürich online.

"Ich bin sehr, sehr stolz und fühle großes Glück", fügte Lewandowski an und widmete den Preis auch seinen Teamkollegen.

Bundesliga-Rekord für Robert Lewandowski

Zur letzten Wahl trat der Pole noch als Triple-Sieger mit den Bayern an und holte sich die Auszeichnung als erster Bundesliga-Spieler überhaupt. In der abgelaufenen Saison gewann Lewandowski allerdings nur die Deutsche Meisterschaft. Dafür stellte er den Uralt-Rekord von Gerd Müller ein und traf 41 Mal in einer Bundesliga-Saison.

Die Leistungen der aktuellen Spielzeit zählen nicht mit in die Bewertung. Entscheidend für die Wahl ist der Zeitraum vom 8. Oktober 2020 bis zum 7. August 2021.

Zwei Preise für Weltfußballer

Ende November ging Lewandowski noch leer aus. Damals wurde der Ballon d’Or vergeben und zwar an Lionel Messi. Damit gibt es aktuell zwei Weltfußballer.

Der Gewinner des Ballon d’Or wird nur von Journalistinnen und Journalisten gewählt, der FIFA-Weltfußballer auch von den Trainern und Kapitänen der Nationalmannschaften sowie den Fans.