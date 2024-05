Landespokal-Finale Würzburg-Ingolstadt |25.5., 16.45 Uhr |Stream

Die Würzburger Kickers, Meister der Regionalliga Bayern, treffen im Finale des bayerischen Landespokals auf den Vorjahresfinalisten FC Ingolstadt. In der vergangenen Saison mussten sich die Schanzer gegen den Regionalligisten FV Illertissen nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

1. Runde des DFB-Pokals lockt

Seit 1989 wird der bayerische Landespokal ausgespielt. Seit 2016 findet das Endspiel im Rahmen des "Finaltag der Amateure" statt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der Chance auf ein Heimspiel gegen einen Bundesligisten und garantierten Prämien in Höhe von rund 209.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.

"Die Vorfreude auf ein in mehrfacher Hinsicht historisches Toto-Pokal-Finale vor einer sicherlich großen Kulisse im Stadion und an den Bildschirmen steigt. Während Würzburg nach dem Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft jetzt als erstes Team überhaupt das Double schaffen kann, wäre ein Ingolstädter Toto-Pokal-Sieg der erste in der Geschichte der Schanzer", sagte Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands.

BR24Sport überträgt das Finale im Bayerischen Landespokals am Samstag, 25. Mai, live ab 16.45 Uhr.